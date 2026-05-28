SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – SAIC Motor oggi è diventata la prima casa automobilistica cinese a superare i 100 milioni di veicoli prodotti e venduti complessivamente, una tappa importante per l’industria automobilistica del Paese che sta espandendo la propria presenza globale e accelerando la transizione verso i veicoli elettrici.

La società ha celebrato l’occasione a Shanghai consegnando al cliente il suo 100 milionesimo veicolo: un SUV IM LS9 Hyper ad autonomia estesa prodotto dalla sua filiale specializzata in veicoli elettrici, IM Motors.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).