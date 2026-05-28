CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 26 maggio 2026, mostra il cantiere del ponte Shituo sul fiume Yangtze lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Chongqing-Wanzhou, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. L’impalcato della linea ferroviaria del ponte ha completato con successo la chiusura ieri. Il ponte presenta una lunghezza totale di 1.416,9 metri, con il ponte principale che si estende per 1.056 metri. La chiusura dell’impalcato per le corsie autostradali è prevista entro la fine di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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