Cina: robot entrano in azione per proteggere rete elettrica durante l’inverno
I robot entrano in azione quando conta di più. Nel freddo pungente di Urumqi, nello Xinjiang, cani robot sono in pattuglia presso una sottostazione da 220 kV, monitorando da vicino le apparecchiature per contribuire a garantire una fornitura di energia stabile per tutti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)