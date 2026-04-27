Industrie automobilistiche internazionali puntano su Auto China 2026

Il Salone internazionale dell'automobile di Pechino 2026 (Auto China 2026) è in pieno svolgimento. Le principali case automobilistiche e aziende tecnologiche cinesi ed estere si riuniscono in città per esporre veicoli elettrici, intelligenti ed ecologici all'avanguardia e discutere del futuro del settore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)