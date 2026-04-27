Home Video News Xinhua Cina: capo Hannover Messe, IA in industria reale aumenta potenziale cooperazione
Cina: capo Hannover Messe, IA in industria reale aumenta potenziale cooperazione
L'IA non riguarda più soltanto chatbot e strumenti linguistici: sta entrando nel mondo reale. Secondo Jochen Koeckler, presidente del consiglio direttivo di Deutsche Messe AG, l'IA alimenta ora sistemi industriali sempre più in grado di prendere decisioni autonome. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)