Home Video News Xinhua Cina, IA alimenta linee di produzione più smart nello Shandong
Cina, IA alimenta linee di produzione più smart nello Shandong
Cosa succede quando l'IA incontra la produzione industriale? In tutta la Cina, le aziende utilizzano modelli smart e big data per semplificare i processi e migliorare l'efficienza. In un'azienda siderurgica nella provincia orientale cinese dello Shandong, centinaia di schermi monitorano ogni fase della produzione. I lavoratori possono controllare i dati in tempo reale e gestire altiforni a chilometri di distanza con un semplice clic. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)