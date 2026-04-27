Cina, IA alimenta linee di produzione più smart nello Shandong

Cosa succede quando l'IA incontra la produzione industriale? In tutta la Cina, le aziende utilizzano modelli smart e big data per semplificare i processi e migliorare l'efficienza. In un'azienda siderurgica nella provincia orientale cinese dello Shandong, centinaia di schermi monitorano ogni fase della produzione. I lavoratori possono controllare i dati in tempo reale e gestire altiforni a chilometri di distanza con un semplice clic. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)