Imprenditore italiano punta su nuovo servizio di treni merci Cina-Kazakistan

Un treno merci carico di componenti per auto è partito il 22 aprile dalla città di Zhangjiakou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, diretto ad Almaty, in Kazakistan. È la prima volta che Zhangjiakou opera un simile servizio di linea verso l'Asia centrale, segnando una nuova fase per il servizio di treni merci Cina-Europa (Asia centrale) con orari, itinerari e numeri di treno fissi. Si tratta anche di un passaggio cruciale per Zhangjiakou, che punta a integrarsi più profondamente nella Belt and Road Initiative e a costruire un importante hub logistico nell'area della capitale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)