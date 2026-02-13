Home Video News Xinhua Cina: risorse idriche trasformate in reddito per gli agricoltori
Nella contea di Wan'an, nello Jiangxi, le risorse idriche un tempo inutilizzate sono diventate un bene prezioso. Grazie a un innovativo sistema di "condivisione del pesce", agricoltori come Guo Jian possono ora utilizzare i diritti sull'acqua come garanzia per ottenere crediti. Guo ha triplicato le dimensioni della sua azienda agricola, trasformando il dono della natura in reddito reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)