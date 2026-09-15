HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 15 settembre 2026, mostra il sorgere del sole sulle risaie di un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Nella provincia è iniziata la stagione della maturazione del riso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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