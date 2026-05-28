Cina: reti elettriche più ecologiche e smart nello Zhejiang (2)

HUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 27 maggio 2026, mostra le linee elettriche di una centrale di accumulo energetico nella contea di Changxing, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Negli ultimi anni, la società di fornitura elettrica State Grid Huzhou ha promosso costantemente l’aggiornamento delle reti elettriche a livello di contea, favorendo l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile nelle reti elettriche e impegnandosi a costruire una rete elettrica più sicura, più ecologica e più smart.

-Foto Xinhua-

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