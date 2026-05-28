Cina: mercato notturno di Zijing anima economia di Nanchang (1)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wu Jia (la prima da sinistra), titolare di una bancarella, vende specialità gastronomiche al mercato notturno di Zijing, nella Zona di sviluppo economico di Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 12 maggio 2026. Il mercato apre puntualmente ogni sera alle 17:30, con oltre 300 bancarelle in piena attività. Questo popolare mercato notturno, nato 18 anni fa da una dozzina di bancarelle sparse, vanta oggi un fatturato annuo di oltre 100 milioni di yuan (13,8 milioni di dollari USA), ed è diventato un punto di riferimento dell’economia notturna della città. Xiong Yuanbo e Li Tian, titolari di una bancarella di barbecue trasferitisi qui nel 2010, hanno assistito ai cambiamenti di questo mercato. Wu Jia, giovane titolare di una bancarella che segue le tendenze, ha padroneggiato l’arte dei “we-media” per la promozione dei prodotti. Il mercato notturno di Zijing offre non solo un punto di partenza accessibile per gli imprenditori, ma anche un luogo ideale dove i cittadini possono rilassarsi e svagarsi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).