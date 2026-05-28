Cina: reti elettriche più ecologiche e smart nello Zhejiang (1)

HUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra dei membri del personale della società di fornitura elettrica State Grid Huzhou mentre conducono un’ispezione sulle linee e sulle apparecchiature fotovoltaiche presso una centrale fotovoltaica nella contea di Changxing, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 27 maggio 2026. Negli ultimi anni, la società di fornitura elettrica State Grid Huzhou ha promosso costantemente l’aggiornamento delle reti elettriche a livello di contea, favorendo l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile nelle reti elettriche e impegnandosi a costruire una rete elettrica più sicura, più ecologica e più smart.

-Foto Xinhua-

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