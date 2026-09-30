Cina: Raid Doolittle, donato frammento di bombardiere dopo oltre 80 anni

Un frammento del bombardiere B-25 numero 8, l'unico del raid Doolittle che non raggiunse la Cina nel 1942, è stato donato alla Sala commemorativa del raid Doolittle a Quzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Oltre 80 anni dopo, il frammento si è ricongiunto con quelli del velivolo gemello, rievocando un'operazione di soccorso in tempo di guerra che ha forgiato legami duraturi tra i popoli di Cina e Stati Uniti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)