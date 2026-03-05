Cina: raggiunta spesa record in ricerca e sviluppo, presentato programma di innovazione fino al 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha raggiunto traguardi storici nell’innovazione nel 2025, con gli investimenti in ricerca e sviluppo che hanno registrato livelli record e progressi nella robotica umanoide, nell’intelligenza artificiale e nelle biotecnologie.

Gli investimenti totali della Cina in ricerca e sviluppo hanno superato i 3.920 miliardi di yuan (circa 569 miliardi di dollari USA) nel 2025, raggiungendo il 2,8% del Pil, ha affermato oggi Yin Hejun, ministro della Scienza e della Tecnologia, a margine della riunione annuale dell’organo legislativo nazionale cinese, mentre il Paese ha presentato dei piani per accelerare l’impulso all’innovazione fino al 2030.

I finanziamenti per la ricerca di base lo scorso anno hanno raggiunto quasi 280 miliardi di yuan, pari al 7,08% della spesa totale in ricerca e sviluppo, un primato storico che supera per la prima volta la soglia del 7%, ha affermato Yin.

Il ministro ha inoltre citato i risultati tecnologici della Cina, tra cui la brillante performance dei robot umanoidi, i modelli di IA open source al primo posto a livello globale e i progressi nel settore dei semiconduttori.

Lo scorso anno è stato cruciale per il settore dei robot umanoidi in Cina, che ha effettuato un passo in avanti nell’avanzamento tecnologico e nell’impiego in scenari reali, ha dichiarato Lou Qinjian, portavoce della quarta sessione della 14^ Assemblea nazionale del popolo, in una conferenza stampa tenuta prima dell’apertura della sessione.

Sempre nel 2025, la Cina ha approvato 76 farmaci innovativi per l’ingresso sul mercato, e il valore totale degli accordi di out-licensing ha superato 130 miliardi di dollari, ha dichiarato Yin.

Secondo i principali obiettivi di sviluppo per il periodo 2026-2030 resi noti in un rapporto sul lavoro del governo presentato giovedì al massimo organo legislativo del Paese per la deliberazione, la Cina prevede un aumento medio annuo di almeno il 7% della spesa nazionale in ricerca e sviluppo.

Secondo il documento, la Cina realizzerà tre centri internazionali per l’innovazione scientifica e tecnologica e li trasformerà in motori di innovazione di livello mondiale.

Il Paese propone inoltre di portare il valore aggiunto dei settori di base dell’economia digitale al 12,5% del pil nei prossimi cinque anni.

