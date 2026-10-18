Cina: raccolto autunnale in corso in tutto il Paese (6)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un agricoltore carica il mais raccolto per l’essiccazione nella cittadina di Lilin, nella città di Jiyuan, nella provincia centrale cinese dello Henan, l’11 ottobre 2026. Dai rami carichi di frutti ai campi dorati, fino ai tetti e ai cortili delle case rurali colmi di prodotti di un raccolto abbondante, una vivace scena di raccolta autunnale percorre tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]