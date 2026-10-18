Cina: raccolto autunnale in corso in tutto il Paese (5)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 13 ottobre 2026 mostra una veduta del villaggio di Pingxi, nella contea di Tianlin, nella città di Baise, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Dai rami carichi di frutti ai campi dorati, fino ai tetti e ai cortili delle case rurali colmi di prodotti di un raccolto abbondante, una vivace scena di raccolta autunnale percorre tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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