Cina: raccolto autunnale in corso in tutto il Paese (4)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone l’11 ottobre 2026 mostra un abitante del villaggio mentre essicca i prodotti agricoli nel villaggio di Yangchan, nella città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Dai rami carichi di frutti ai campi dorati, fino ai tetti e ai cortili delle case rurali colmi di prodotti di un raccolto abbondante, una vivace scena di raccolta autunnale percorre tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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