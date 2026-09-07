Home Video News Xinhua Cina: inizia il periodo della Rugiada Bianca, l’autunno diventa più fresco
Cina: inizia il periodo della Rugiada Bianca, l’autunno diventa più fresco
Oggi ricorre la "Rugiada Bianca" (Bailu), il quindicesimo termine solare cinese. Il nome si riferisce alle minuscole goccioline che si formano sull'erba e sulle foglie quando le notti più fresche provocano la condensazione dell'umidità. Si tratta di un punto di svolta stagionale: il caldo estivo si attenua, le mattine diventano più fresche e l'autunno comincia a mostrare i suoi colori. Secondo un saggio proverbio della tradizione cinese: "Arriva Bailu, l'autunno si fa più intenso". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)