Cina: i cervi milu si muovono insieme agli aironi sul lago Poyang

Un incontro sereno nelle zone umide: i cervi milu guadano le acque poco profonde del lago Poyang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, condividendo le acque tranquille con stormi di garzette. I cervi, sottoposti al massimo livello di protezione nazionale in Cina, sono stati reintrodotti nell'area e, grazie ad anni di riproduzione naturale, hanno portato la loro popolazione a circa 80 esemplari. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)