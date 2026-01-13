PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha pubblicato un piano d’azione per lo sviluppo di alta qualità delle piattaforme di Internet industriale per il periodo 2026-2028, con l’obiettivo di accelerare la nuova industrializzazione del Paese e coltivare nuove forze produttive di qualità.

Entro il 2028, la Cina punta a ospitare oltre 450 piattaforme influenti di Internet industriale, in aumento rispetto alle oltre 340 attuali, secondo il piano.

Il numero di dispositivi industriali collegati alle piattaforme chiave dovrebbe superare i 120 milioni di unità, con un incremento rispetto agli oltre 100 milioni attuali e con un tasso di penetrazione delle piattaforme superiore al 55%.

In quanto componente centrale di Internet industriale, queste piattaforme fungono da vettori cruciali per l’aggregazione massiccia dei dati, l’accumulo di modelli e lo sviluppo di applicazioni. Funzionano come hub chiave per la connessione ubiqua, la fornitura flessibile e l’allocazione efficiente dei fattori e delle risorse industriali.

Secondo il ministero, il piano si concentra su tre direzioni strategiche: promuovere lo sviluppo differenziato delle piattaforme, rafforzare l’empowerment dell’intelligenza artificiale (IA) e approfondire le applicazioni basate su scenari.

Per rafforzare l’integrazione dell’IA, la Cina incoraggerà le imprese delle piattaforme ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo in set di dati di alta qualità, modelli industriali di grandi dimensioni e agenti intelligenti industriali. Questa iniziativa mira a tradurre i vantaggi iniziali della Cina nell’accumulo di dati e nei meccanismi industriali in punti di forza competitivi per la trasformazione digitale e intelligente del settore manifatturiero.

Il piano d’azione individua quattro iniziative chiave: coltivare un sistema di piattaforme multilivello, aggregare i dati per potenziare l’intelligenza, promuovere l’applicazione su larga scala e rafforzare l’ecosistema industriale.

In particolare, il piano prevede un sistema di coltivazione a quattro livelli, dal livello di base a quello dell’ecosistema, per guidare le piattaforme verso uno sviluppo specializzato e professionale.

Per quanto riguarda l’applicazione sul mercato, la Cina sosterrà modelli di servizio innovativi come il pagamento dopo l’utilizzo e i servizi in abbonamento.

