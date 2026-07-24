Cina, professionista della logistica abbraccia un futuro a guida autonoma

Dai container per le spedizioni marittime ai camion a guida autonoma. Negli ultimi 20 anni, Xu Qian ha visto il settore logistico cinese reinventarsi e sta contribuendo a plasmarne il prossimo capitolo. La sua missione è portare i camion a guida autonoma sulle strade reali, rendendo il trasporto merci più sicuro, più efficiente e meglio interconnesso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)