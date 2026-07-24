Home Video News Xinhua APEC: giornalisti visitano progetto idrico Cina continentale-Hong Kong
APEC: giornalisti visitano progetto idrico Cina continentale-Hong Kong
Alcuni giornalisti provenienti dalle economie dell'APEC hanno visitato il Progetto di approvvigionamento idrico Dongjiang-Shenzhen, che fornisce a Hong Kong la principale fonte di acqua dolce dalla Cina continentale. Oggi, i gemelli digitali basati sull'intelligenza artificiale, i robot e le imbarcazioni senza equipaggio ne consentono una gestione moderna. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)