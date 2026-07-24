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Cina, a Qingdao una stazione di servizio eroga birra
Dimenticate la benzina. In questa futuristica "stazione della birra" di Qingdao, nella Cina orientale, la pistola riempie il bicchiere invece del serbatoio. Ispirata a una stazione di servizio in stile cyberpunk, consente ai visitatori di servirsi da soli birra fresca alla spina, erogata direttamente da un sistema di refrigerazione tra 0 e 5 °C per mantenere ogni sorso fresco come appena uscito dal birrificio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)