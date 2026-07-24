Cina: avventure lungo la Via della seta, il tramonto nel deserto di Dunhuang

Com'è il tramonto nel deserto? Sul monte Mingsha e alla Sorgente della Mezzaluna, a Dunhuang, i visitatori scalano le dune, fanno passeggiate a dorso di cammello e attendono mentre il deserto dorato sfuma lentamente nella notte. Ammirate uno dei tramonti più indimenticabili di Dunhuang. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)