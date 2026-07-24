Cina, i giardini tascabili favoriscono il rinnovamento urbano ed ecologico

Piccoli parchi, grande impatto. I giardini tascabili, spazi verdi compatti con una superficie compresa tra 400 e 10.000 metri quadrati, stanno sorgendo in tutta la Cina. Le statistiche mostrano che tra il 2021 e il 2025 il Paese ha realizzato oltre 18.000 giardini tascabili a livello nazionale, migliorando notevolmente le condizioni di vita nelle aree urbane. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)