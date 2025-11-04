Cina: principale università spagnola apre un nuovo capitolo a Wuhan

Il nuovo istituto dell'Università Complutense di Madrid (UCM) presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Wuhan ha accolto i suoi primi studenti. Il presidente dell'UCM, Joaquin Goyache Goni, ha dichiarato che l'istruzione e la ricerca rappresentano ponti fondamentali che uniscono Cina e Spagna, promuovendo crescita condivisa, rispetto reciproco e sviluppo sostenibile. (ITALPRESS/XINHUA) mec/tvi/gtr (Fonte video: Xinhua)