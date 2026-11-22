Cina: primo volo per l’aereo dedicato alle Universiadi invernali di Changchun

China Southern Airlines ha presentato il 20 novembre un aereo dedicato alle Universiadi invernali di Changchun 2027, che ha completato il suo volo inaugurale da Changchun a Pechino. Caratterizzata dalle mascotte e dall'emblema dei Giochi, la livrea speciale celebra la cultura degli sport invernali della città, mentre le attività a tema proposte in cabina, i souvenir e i rinfreschi portano lo spirito delle Universiadi invernali ai passeggeri a 10.000 metri di altitudine. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)