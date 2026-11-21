Home Video News Xinhua Cina: viaggio nel futuro alla scoperta della tecnologia di Shenzhen
Cina: viaggio nel futuro alla scoperta della tecnologia di Shenzhen
Dal pagamento della metropolitana con una carta di credito alla consegna del caffè con un drone, a Shenzhen, in Cina, l'alta tecnologia non è solo una vetrina, ma fa parte della vita quotidiana. In questo video un cittadino canadese residente in Cina esplora la vita nel polo tecnologico cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)