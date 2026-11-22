Home Video News Xinhua Cina, la ferrovia Qinghai-Xizang trasforma la vita sull’altopiano
Cina, la ferrovia Qinghai-Xizang trasforma la vita sull’altopiano
Da mesi trascorsi a dorso di cammello ai treni che attraversano le montagne. Prima della ferrovia Qinghai-Xizang, raggiungere l'altopiano significava affrontare un viaggio faticoso. Dopo 20 anni, la ferrovia a Lhasa ha trasformato i viaggi, il commercio e la vita quotidiana in una delle regioni più elevate del mondo.(XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)