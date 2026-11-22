Cina: la politica dei dazi zero apre nuove opportunità per il Sudafrica

All'Esposizione economica e commerciale Cina-Africa 2026 a Johannesburg, funzionari locali e imprese hanno accolto con favore l'accesso al mercato cinese a dazi zero, sottolineando come questa politica riduca i costi delle esportazioni e porti un maggior numero di prodotti sudafricani ai consumatori cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)