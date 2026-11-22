Home Video News Xinhua Cina: Xiaoxue, la “Neve Minore” segna un altro passo verso l’inverno
Cina: Xiaoxue, la “Neve Minore” segna un altro passo verso l’inverno
Oggi è lo Xiaoxue, o "Neve Minore", il 20esimo dei 24 termini solari tradizionali cinesi. Mentre le temperature continuano a scendere e l'inverno avanza, questo periodo porta generalmente la possibilità di leggere nevicate in alcune parti del Paese, anche se le condizioni meteorologiche effettive variano a seconda della regione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)