Cina: primi benefici per esportatori africani a 100 giorni da azzeramento dazi

A cento giorni dall'attuazione da parte della Cina di una storica politica di azzeramento dei dazi per 53 Paesi africani, il commercio bilaterale ha raggiunto livelli record. Esperti e leader del settore stanno analizzando come questo accesso al mercato stia favorendo l'industrializzazione in una nuova era di cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa tra Cina e Africa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)