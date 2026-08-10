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Cina, completato il ponte ferroviario ad alta velocità nell’area delle Tre Gole
Il ponte ferroviario ad alta velocità di Zhuangzicun è stato completato nell'area del bacino delle Tre Gole, nella municipalità di Chongqing, sud-ovest della Cina. Costruito con tecniche innovative in un ambiente montuoso particolarmente impegnativo, il ponte contribuisce a creare un corridoio ferroviario con velocità di 350 chilometri orari tra Xi'an e Chongqing. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)