Cina: Guizhou, giornalista brasiliano colpito da sviluppo e focus sulle persone

"Non si è trattato di un investimento per guadagnare di più, ma piuttosto per mettere in contatto le persone e migliorare la vita degli abitanti dei villaggi locali". Un giornalista brasiliano è rimasto colpito dallo sviluppo guidato dall'innovazione e incentrato sulle persone durante la sua visita nella provincia montuosa del Guizhou, nel sud-ovest della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)