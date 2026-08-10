Cina, nello Yunnan droni sollevano componente di rete elettrica da 780 kg

Nella regione montuosa dello Yunnan, in Cina, sei droni per il sollevamento di carichi pesanti hanno operato in sincronia per trasportare un componente di un traliccio della rete elettrica lungo un percorso di 700 metri attraverso un terreno accidentato. L'operazione è stata completata in appena tre minuti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)