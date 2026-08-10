Cina: dispositivo trasferisce cassone da 1.540 tonnellate da terraferma a nave

Ammirate il time-lapse di un enorme dispositivo di sollevamento che si trasforma in una gigantesca macchina a pinza. Afferra un cassone da 1.540 tonnellate come se fosse un giocattolo, sollevandolo dalla terraferma e trasferendolo su una nave. Questo gigantesco blocco di cemento è destinato al canale Pinglu, uno dei più grandi progetti di vie navigabili della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)