Home Video News Xinhua Cina: prima fabbrica di auto volanti al mondo avvia produzione di prova
Cina: prima fabbrica di auto volanti al mondo avvia produzione di prova
XPENG AEROHT, la società affiliata del produttore cinese di veicoli elettrici XPENG, ha avviato lunedì una produzione di prova presso la prima fabbrica intelligente al mondo dedicata alla produzione di massa di auto volanti. Un traguardo importante verso la commercializzazione dei trasporti di nuova generazione. (ITALPRESS/XINHUA) mec/tvi/gtr (Fonte video: Xinhua)