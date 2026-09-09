Cina: PPI in aumento del 3,8% ad agosto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Cina, che misura i costi dei beni all’uscita dalla fabbrica, è aumentato del 3,8% su base annua nel mese di agosto. Lo ha dichiarato oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Su base mensile, il PPI ha invertito il calo dello 0,7% registrato a luglio, aumentando dello 0,4% ad agosto, secondo i dati dell’NBS.

Spiegando l’andamento su base mensile, la statistica dell’NBS Dong Lijuan ha affermato che le pressioni sui prezzi delle importazioni, in particolare l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio e dei metalli non ferrosi, hanno spinto al rialzo i prezzi in alcuni settori nazionali, mentre la trasformazione e l’aggiornamento industriale hanno sostenuto la domanda e i prezzi in alcuni settori emergenti.

Anche i fattori stagionali hanno svolto un ruolo, con una maggiore domanda estiva di elettricità e carbone che ha fatto salire i prezzi nei settori collegati, mentre le alte temperature e le precipitazioni hanno pesato sull’attività edilizia e sui prezzi nelle industrie correlate.

I dati diffusi oggi hanno inoltre mostrato che l’indice dei prezzi al consumo della Cina, un indicatore chiave dell’inflazione, è aumentato dello 0,8% su base annua ad agosto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).