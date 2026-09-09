A Roma restaurati affreschi e mosaici delle Terme di Traiano (2)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’8 settembre 2026, mostra una veduta del “Grande Mosaico”, parte delle decorazioni risalenti al I secolo d.C. riportate alla luce dopo i lavori di restauro nella galleria sotterranea e nell’esedra sud-occidentale delle Terme di Traiano, un antico complesso termale romano a Roma.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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