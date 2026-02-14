PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Per milioni di proprietari di animali domestici cinesi, la riunione per la Festa di Primavera non è più completa senza la presenza dei loro familiari a quattro zampe.

Quest’anno, in particolare, hanno ricevuto un’ottima notizia. Un numero record di 110 stazioni dell’alta velocità e 170 treni dedicati offrono servizi di trasporto per animali domestici – un significativo aumento rispetto ai precedenti 54 treni. Questa espansione consentirà a molti più animali da compagnia di viaggiare in treno verso casa per il Capodanno cinese, che quest’anno cade il 17 febbraio.

La crescita del servizio rappresenta una fonte di sollievo per molti nel periodo della più grande migrazione umana annuale al mondo. Il picco di viaggi per la Festa di primavera 2026 in Cina, che va dal 2 febbraio al 13 marzo, dovrebbe registrare un record storico di 9,5 miliardi di spostamenti interregionali.

Il trasporto ferroviario, preferito per la sua puntualità, i prezzi moderati e la resistenza alle condizioni meteorologiche, dovrebbe gestire 540 milioni di viaggi di passeggeri, con picchi giornalieri che supereranno tutti i precedenti record.

Presso l’ufficio della China Railway Express (CRE) nella stazione di Hangzhou Est, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il servizio di trasporto di animali domestici è in piena attività.

La signora Chen, una passeggera che trasporta il suo cane da Hangzhou a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale dello Yunnan, un viaggio di 10 ore, ha scelto il treno dopo aver condotto un’ampia ricerca.

“L’alta velocità è l’opzione più affidabile”, ha detto. Naturalmente, essa offre anche la possibilità di portare con sé il proprio animale in questo lungo viaggio attraverso il Paese.

I proprietari devono arrivare almeno due ore prima della partenza e devono portare con sé i documenti di identità e certificati validi di quarantena animale. Gli animali vengono poi collocati in apposite casse bianche di trasporto, che sono sistemate in armadietti dedicati a bordo dei treni ad alta velocità.

“Abbiamo aggiornato i contenitori con distributori d’acqua intelligenti e sistemi di ventilazione di emergenza”, ha detto Wang Lin, responsabile dell’ufficio CRE della stazione. “Il nostro personale monitora in tempo reale temperatura, umidità e livelli di ossigeno durante tutto il viaggio”.

In vista dell’arrivo, la CRE notifica i proprietari entro un’ora tramite messaggio o telefonata.

Giovedì Liu Xianhao ha trasportato il suo gatto Tuxedo da Pechino a Hangzhou al costo di 460 yuan (circa 66 dollari USA). “Il servizio è davvero a misura di animale. Il mio gatto è arrivato in buone condizioni e il prezzo è piuttosto ragionevole rispetto ad altre modalità di trasporto”, ha detto.

Il potenziamento del servizio riflette un più ampio cambiamento sociale in Cina. Secondo il Libro bianco sul settore degli animali domestici in Cina del 2026, la popolazione urbana di animali domestici (cani e gatti) in Cina ha raggiunto i 126 milioni nel 2025, con il mercato dei consumi in espansione a 312,6 miliardi di yuan.

Con il passaggio degli animali domestici da “compagni” a “membri della famiglia”, la domanda di soluzioni di viaggio umane e convenienti è aumentata vertiginosamente. L’operatore ferroviario cinese sta garantendo che in questo Anno del cavallo nessun membro della famiglia, umano o a quattro zampe, resti indietro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).