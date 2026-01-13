Cina: porto di Tangshan, nel 2025 +2,53% di traffico merci (1)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 gennaio 2026, mostra una nave da carico, assistita da rimorchiatori, mentre attracca al terminal minerario dell’area portuale di Caofeidian del porto di Tangshan, nella città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Nel 2025 il porto ha registrato un traffico totale di merci pari a 883,99 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,53% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
