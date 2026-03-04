PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina stimolerà attivamente i consumi e promuoverà la creazione di un solido mercato interno nell’anno in corso, guidata dalla strategia di espansione della domanda interna, ha affermato mercoledì un portavoce.

Lou Qinjian, portavoce della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo, ha dichiarato durante una conferenza stampa che la Cina amplierà l’offerta di beni e servizi di consumo di qualità. Saranno inoltre compiuti sforzi per rafforzare il consumo di servizi, ottimizzare il programma di trade-in dei beni di consumo e creare un ambiente internazionale dei consumi.

Nel frattempo, la Cina lavorerà per migliorare gli standard di vita aumentando al contempo la spesa dei consumatori, ha dichiarato Lou, citando misure tra cui la promozione di un’occupazione di alta qualità, l’elaborazione e l’attuazione di un piano di crescita del reddito sia per i cittadini urbani sia per quelli rurali e il miglioramento dei sistemi di istruzione, assistenza all’infanzia, assistenza agli anziani e tutela medica.

(ITALPRESS).