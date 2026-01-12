Cina: portavoce Esteri “Rispettare diritti e libertà dei Paesi di svolgere attività legali nell’Artico”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le attività della Cina nell’Artico, volte a promuovere pace, stabilità e sviluppo sostenibile nella regione, sono conformi al diritto internazionale, e i diritti e le libertà di tutti i Paesi di svolgere tali attività in conformità con la legge dovrebbero essere pienamente rispettati. Lo ha dichiarato lunedì una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente affermato che gli Stati Uniti devono assumere il controllo della Groenlandia, per impedire a Cina e Russia di prendere il controllo del territorio artico della Danimarca.

Mao ha affermato che l’Artico riguarda gli interessi complessivi della comunità internazionale e che gli Stati Uniti non dovrebbero utilizzare altri Paesi come pretesto per perseguire i propri interessi.

