Cina: portavoce Esteri “Auspichiamo stabilità in Iran”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina spera che il governo e il popolo dell’Iran possano superare l’attuale situazione complessa e mantenere la stabilità nazionale. Lo ha dichiarato lunedì la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump domenica ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando “alcune opzioni molto forti”, tra cui una potenziale azione militare contro l’Iran, a seguito delle crescenti segnalazioni di disordini all’interno del Paese.

La Cina si è sempre opposta all’ingerenza negli affari interni di altri Paesi e ha sostenuto che la sovranità e la sicurezza di tutte le nazioni dovrebbero essere pienamente tutelate dal diritto internazionale, ha affermato Mao durante un regolare briefing con la stampa, quando le è stato chiesto di commentare le osservazioni di Trump.

Mao ha espresso la sua opposizione all’uso o alla minaccia di utilizzare la forza nelle relazioni internazionali e ha invitato tutte le parti a impegnarsi maggiormente per contribuire alla pace e alla stabilità in Medio Oriente.

(ITALPRESS).