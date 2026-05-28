Malta, il Pil cresce del 3,9% nel primo trimestre del 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’economia maltese è cresciuta del 3,9% nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo le stime provvisorie pubblicate dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO). Il prodotto interno lordo (PIL) ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro tra gennaio e marzo, con un aumento di 402,2 milioni di euro, pari al 7%, rispetto al primo trimestre del 2025. Il settore dei servizi si è confermato il principale motore della crescita, contribuendo con 3,5 punti percentuali all’aumento complessivo del valore aggiunto lordo. L’industria ha aggiunto 0,3 punti percentuali, mentre agricoltura e pesca hanno registrato un lieve calo. Tra i servizi, le attività finanziarie e assicurative hanno segnato la crescita più forte, pari al 9%, seguite dal comparto dell’informazione e comunicazione (+5,3%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+4,7%). La domanda interna ha sostenuto gran parte dell’espansione economica, contribuendo con 3,6 punti percentuali alla crescita del PIL, mentre la domanda esterna ha aggiunto 0,3 punti percentuali. La spesa delle famiglie è aumentata del 3,8%, la spesa pubblica dell’8,5% e gli investimenti del 3,6%.

Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 4,9%, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 5,6%. Il deflatore del PIL, indicatore delle variazioni dei prezzi nell’economia, è aumentato del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Il reddito nazionale lordo per il trimestre è stato stimato a 5,6 miliardi di euro. In una nota, il governo ha definito i risultati una prova della resilienza dell’economia maltese, sottolineando che la crescita ha superato la media dell’area euro. Il primo ministro Robert Abela ha dichiarato che l’economia maltese è cresciuta “circa cinque volte” più velocemente rispetto all’area euro nel primo trimestre, mentre il reddito dei lavoratori è aumentato a un ritmo superiore al doppio della crescita del PIL.

– foto IPA Agency –

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