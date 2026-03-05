Cina: per 2026 fissato obiettivo di crescita economica al 4,5-5%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a una crescita economica del 4,5-5% nel 2026 e si impegnerà a migliorare nella pratica, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato oggi al massimo organo legislativo del Paese per la deliberazione.
I principali obiettivi di sviluppo per quest’anno includono un tasso di disoccupazione urbana rilevato attorno al 5,5%, oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, un aumento dell’indice dei prezzi al consumo attorno al 2%, una crescita del reddito personale in linea con quella economica, un equilibrio di base nella bilancia dei pagamenti, una produzione di cereali attorno a 700 milioni di tonnellate e una riduzione di circa il 3,8% delle emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo.
(ITALPRESS).