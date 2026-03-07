PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha introdotto un’iniziativa che prevede una pausa tra le lezioni di 15 minuti e due ore al giorno di attività fisica per gli studenti delle scuole primarie e medie inferiori in tutte le regioni di livello provinciale, ha dichiarato sabato il ministro dell’Istruzione Huai Jinpeng.

Il monitoraggio delle autorità nazionali ha mostrato che il tasso complessivo di salute fisica buona o eccellente tra gli studenti cinesi è in costante aumento, mentre il tasso complessivo di miopia tra gli studenti è diminuito per quattro anni consecutivi, ha detto Huai in una conferenza stampa a margine della sessione legislativa nazionale in corso.

Ha aggiunto che la Cina porterà ulteriormente avanti la campagna per rafforzare la forma fisica degli studenti creando lezioni di educazione fisica gradite agli studenti e promuovendo, tra le altre misure, partite di basket, calcio e pallavolo nei campus.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).