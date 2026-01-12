Cina: “Paesi latinoamericani hanno diritto a scegliere partner di cooperazione”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una portavoce del ministero cinese degli Esteri lunedì ha dichiarato che i Paesi dell’America Latina sono tutti Stati sovrani e indipendenti e hanno pieno diritto di scegliere in modo autonomo i propri partner di cooperazione.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a recenti notizie secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe affermato che Cina e Russia possono acquistare il petrolio greggio dal Venezuela solo sotto il controllo degli Stati Uniti, durante un incontro con i dirigenti di alcune compagnie petrolifere.

“Indipendentemente da come evolverà la situazione, la Cina continuerà ad approfondire la cooperazione pragmatica e a promuovere lo sviluppo comune con i Paesi dell’America Latina, Venezuela compreso”, ha aggiunto la portavoce.

