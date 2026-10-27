Cina: ONU, mostra per 80esimo anniversario di apertura del Processo di Tokyo (3)

NAZIONI UNITE (XINHUA) – Alcune persone osservano i materiali esposti in occasione di una mostra dedicata all’80esimo anniversario dell’apertura del Processo di Tokyo presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 26 ottobre 2026. La mostra è stata inaugurata qui ieri. Intitolata “Giustizia e pace per tutta l’umanità”, presenta fotografie storiche, documenti d’archivio e pubblicazioni sulle indagini e sui procedimenti giudiziari relativi ai crimini di guerra giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.

-Foto Xinhua-

(XINHUA).