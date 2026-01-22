YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei venditori preparano il peperoncino in polvere al mercato Jingui nella contea di Helan, a Yinchuan, nella regione autonoma di Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, il 21 gennaio 2026. Fondato nel 1957, il mercato si estende su quasi 50 mu (circa 3,33 ettari) e ospita oltre 400 venditori che offrono un’ampia varietà di merci, dall’abbigliamento ai generi alimentari, dai prodotti freschi ai beni di prima necessità. In quanto polo commerciale di riferimento per oltre 20 villaggi limitrofi, il mercato agevola sia gli acquisti per la vita di tutti i giorni sia il commercio agricolo locale.

